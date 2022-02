Milhares no Afeganistão pedem "morte de Biden" após decidir apreender reservas do país

A number of Afghan citizens protest against @JoeBiden's order to allocate Afghanistan money to the victims of 11 September attacks.#LetUsTalk #DoNotRecognizeTaliban #Kabul #StandWithWomenInAfghanistan pic.twitter.com/Pn35hqKwNC — Mohammad Zaman Sirat (@official_sirat) February 15, 2022

Milhares de pessoas marcharam esta segunda-feira em várias cidades do Afeganistão para protestar contra a decisão do Presidente norte-americano de apreender reservas do banco central afegão e doar metade às vítimas do 11 de setembro.

As manifestações tiveram como palavras de ordem "Morte a Joe Biden" e "Morte à América" e seguem-se a outros protestos realizados no sábado contra a ordem de Biden de utilizar 3,5 mil milhões de dólares (cerca de 3 mil milhões de euros) de fundos do Afeganistão, depositados nos Estados Unidos, para indemnizar as vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001.

Os talibãs, que reconquistaram o poder no país há cerca de seis meses, ameaçaram na segunda-feira "reconsiderar a sua política" relativamente aos Estados Unidos se Washington mantiver o objetivo anunciado.