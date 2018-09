Milionário japonês vai ser o primeiro turista a viajar até à Lua

Yusaku Maezawa vai ser o primeiro turista espacial da SpaceX, do magnata Elon Musk.

Por Lusa | 07:24

Yusaku Maezawa, um empresário milionário japonês, vai ser o primeiro turista espacial da SpaceX, do magnata Elon Musk, anunciou na segunda-feira a empresa.



O empresário e colecionador de arte nipónico, de 42 anos, recebeu a notícia com entusiasmo, num evento realizado na noite de segunda-feira na sede da empresa espacial, perto de Los Angeles.



"Sempre adorei a Lua, desde criança. Está sempre lá e continua a inspirar a humanidade", disse Maezawa, o 14.º empresário mais rico do Japão, fundador das lojas online Start Today e Zozotown.











Para o acompanhar e "inspirar nesta viagem de sonho", o empresário japonês anunciou que vai convidar entre seis a oito artistas, arquitetos e outros criativos.



De acordo com o fundador da SpaceX, Elen Musk, a viagem irá realizar-se em 2023, a bordo de um novo foguete - o BFR - que ainda está em fase de desenvolvimento.



Da terra à Lua é preciso percorrer cerca de 383.500 quilómetros. A sexta e última missão tripulada à Lua, Apollo 17, realizou-se há quase meio século, em 1972.