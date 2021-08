Militar veterano dos EUA detido e hospitalizado após atos de violência no Aeroporto de Miami

Um militar veterano dos EUA foi detido esta sexta-feira na sequência de violentos desacatos provocados junto a uma das portas de embarque do aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos.Um dos passageiros filmou toda a ação do homem, que estaria a ter um ataque. Acabou por ser detido depois de provocar vários passageiros e ameaçar de porrada algumas pessoas que passavam no local.O ex-militar foi levado para um centro de tratamento para avaliação. Em declarações à imprensa norte-americana, um passageiro relatou que o suspeito entrou na casa de banho feminina e envolveu-se em confrontos com uma mulher, que seria sua namorada. Momentos depois, o ex-militar viria a ser barrado na porta de embarque devido ao se comportamento agressivo e possivelmente embriagado.Desde o início deste ano, mais de 3889 pessoas foram denunciadas por comportamentos indisciplinados nos aeroportos dos EUA, a maioria por recusar o uso de máscara anti-covid.