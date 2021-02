Militares retomam o poder pela força em Myanmar

Os militares tomaram esta segunda-feira novamente o poder pela força em Myanmar, depois de prenderem Aung San Suu Kyi, líder democraticamente eleita e Nobel da Paz, e outros dirigentes da Liga Nacional para a Democracia (NLD).









Na manhã de ontem, os militares cercaram com camiões e vedações os principais edifícios públicos de Yangon, capital económica do país, e de Naypidaw, a capital política. Os serviços de telefone e internet foram cortados durante várias horas e houve também falhas em algumas transmissões televisivas.

Os militares anunciaram na TV pública que tomaram o poder e declararam o estado de emergência por um ano, ficando a chefia do Estado entregue ao general Min Aung Hlaing até serem realizadas novas eleições. Alegam que as detenções dos líderes da NLD foram realizadas por se ter confirmado a existência de fraude nas eleições de novembro de 2020, que deram uma vitória esmagadora à NLD de Suu Kyi (mais de 70% dos votos e 346 dos 476 assentos parlamentares). O golpe aconteceu agora porque teria lugar esta semana a primeira sessão do novo Parlamento, que deveria confirmar o próximo governo liderado por Suu Kyi.





Uma declaração atribuída à Nobel da Paz acusa os militares de reimporem a ditadura e pede resistência: “Peço ao povo para não aceitar isto e para protestar contra o golpe militar.” O presidente Win Myint, único que à luz da Constituição poderia decretar o estado de emergência, foi também detido.





O golpe foi condenado um pouco por todo o Mundo, mas o nome de Suu Kyi deixou de ser o centro quase exclusivo das atenções, devido ao descrédito a que foi votada pela sua posição ambígua ante o genocídio da minoria rohingya. Os EUA pediram a libertação “de todos os detidos” e o PM britânico, Boris Johnson, condenou o golpe e a “detenção ilegal” dos líderes civis, “incluindo Suu Kyi”.



15



Anos de prisão efetiva cumpriu Suu Kyi entre 1989 e 2010. Em 1991 foi-lhe atribuído o Nobel da Paz, mas só em 2012 pôde aceitar o prémio, em Oslo.





Ditadura militar



Os militares tomaram o poder em 1962 e mantiveram-no até 2011, quando teve início a transição democrática.





Vitória eleitoral



A NLD, de Suu Kyi, venceu as eleições em 1990, mas os militares anularam o escrutínio. Em 2015 venceu de novo e Suu Kyi tornou-se líder efetiva.