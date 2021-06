Ministro de Bolsonaro diz que a Amazónia tem a mesma área verde da dos tempos de Jesus Cristo e nega desflorestação

Numa declaração totalmente absurda e contrariando todas as evidências que revelam a destruição na Amazónia provocada por madeireiros, pecuaristas e garimpeiros ilegais, o ministro brasileiro do Turismo, Gilson Machado, afirmou que aquela floresta está praticamente intocada e que as denúncias de desflorestamento são falsas. O ministro fez a declaração durante audiência na Comissão de Fiscalização e Controlo da Câmara dos Deputados, em Brasília.

"A Amazónia está preservada, sim, e quem diz isso não sou eu, é a NASA (agência espacial norte-americana). É só ver uma imagem de satélite. O estado do Amazonas está com uma cobertura vegetal de 86%, igual a quando Jesus Cristo veio à Terra", disparou o ministro do Turismo para espanto de todos os presentes à audiência.

Para Gilson Machado, é absolutamente falsa a narrativa de que estão a destruir a Amazónia, não levando em conta os sucessivos recordes de devastação confirmados até por órgãos do seu próprio governo, como o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitoriza a floresta em tempo real. Repetindo o discurso de Jair Bolsonaro e do agora ex-ministro do Ambiente, Ricardo Salles, forçado a demitir-se esta quarta-feira após denúncias de ligação a madeireiros ilegais, Gilson Machado afirmou que pessoas movidas por interesses próprios e que são contra o governo estão a "queimar" a imagem do Brasil no estrangeiro difundindo dados inverídicos.

"A narrativa que criam contra o nosso país é muito forte. Isso prejudica o emprego no Brasil, isso prejudica a todos nós brasileiros, independentemente da ideologia política. Estão a queimar o Brasil lá fora", completou o ministro, defendendo a política ambiental do governo de Jair Bolsonaro, criticada interna e externamente por permitir, e, em alguns casos, incentivar, a devastação da maior floresta tropical do mundo a pretexto de a explorar economicamente e distribuir a riqueza por toda a população, o que até agora não aconteceu.