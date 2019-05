Ministro Sérgio Moro desmente Jair Bolsonaro

O ex-juíz da operação anti-corrupção Lava Jato, Sérgio Moro, que deixou a magistratura para se tornar ministro da Justiça e da Segurança Pública, desmentiu esta segunda-feira a afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que teria feito exigências para entrar para o governo.



Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Bolsonaro disse que manteria a promessa feita a Moro de que o indicaria à primeira vaga de juiz que surgisse no Supremo Tribunal Federal (STF), como combinou com o antigo magistrado, mas este veio a público desmentir o presidente e garantir que não fez exigência alguma para aceitar entrar para o governo.

"Não estabeleci nenhuma condição para aceitar o convite (para ser ministro). O que houve foi uma convergência de ideias, de propostas com o presidente. Quero trabalhar contra a corrupção, contra o crime organizado, a criminalidade violenta", afirmou Moro durante palestra nesta segunda-feira em Curitiba, a cidade onde comandava a Lava Jato, sem citar directamente Jair Bolsonaro.

Na entrevista à Rádio Bandeirantes, na qual anunciou precocemente que iria indicar Moro para juíz do Supremo Tribunal assim que surgisse uma vaga, o que só deve acontecer em novembro de 2020, Bolsonaro deu a entender que tinha negociado em pelo menos dois pontos com o então juiz para ele aceitar deixar a magistratura e aceitar ser ministro. Um deles seria comandar directamente o COAF, o órgão, antes ligado ao Fisco, que investiga crimes financeiros, e o outro seria ser indicado ao STF, ponto mais alto da carreira de qualquer juíz.



"Fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei: a primeira vaga que houver lá (no Supremo Tribunal Federal) está à sua disposição. Eu vou honrar esse compromisso", declarou Bolsonaro durante a entrevista quando lhe foi pedido para comentar declarações recentes de Sérgio Moro de que ir para o STF seria como ganhar na lotaria.