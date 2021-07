Miss Bumbum revela que deixou de fazer sexo após ser escolhida para concurso

Vanussa Freitas, de 29 anos, é uma das candidatas a Miss Bumbum 2022, o concurso no Brasil que, todos os anos, elege o melhor ‘bumbum’ do país. A jovem, que já posou para a Playboy, tem uma carreira invejável como modelo, no entanto revela que a nomeação para Miss Bumbum este ano a obrigou a sacrifícios… na cama.

Vanussa foi escolhida para encabeçar uma nova categoria na competição, a de Miss Bumbum Fitness, o que a levou a tomar a decisão de deixar de fazer sexo, para estar em "pico de condição física".

"A energia que gastamos no sexo pode ser utilizada em exercícios físicos, de forma a melhorar a nossa performance desportiva", considera a jovem.

A brasileira vai mais longe e garante que a abstinência sexual foi a melhor forma de ganhar as atuais curvas. "Foi através desta dieta de sexo que eu consegui ficar na minha melhor forma física", afirma Vanussa.

A modelo foi escolhida após dar que falar no concurso ao surgir com um look inspirado nos desfiles da Victoria’s Secret. Nas redes sociais, onde conta com mais de 100 mil seguidores, não lhe faltaram elogios à ousadia e sensualidade.

"É muito normal para mulheres que treinam muito serem acusadas de perder o seu lado feminino. Quero mostrar que isso não é verdade", termina Vanussa.