Missão da NATO no Afeganistão não foi em vão porque plantou sementes, diz primeiro-ministro espanhol

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, considerou hoje que os 20 anos da missão internacional da NATO no Afeganistão não foram em vão e argumentou que foram plantadas as sementes necessárias para um futuro melhor.

Em declarações citadas pela agência espanhola de notícias, a Efe, à margem da visita a um centro de acolhimento de trabalhadores afegãos da União Europeia, perto de Madrid, o chefe do Governo espanhol disse que a presença da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) no país nas últimas duas décadas "plantou uma semente" que deverá germinar no futuro, pelo que o esforço "não foi em vão".

Sanchez disse que o Governo de Espanha tem estado desde o início da crise "alerta e em cima" e que o trabalho de saída dos colaboradores afegãos e dos refugiados mostra "o melhor da União Europeia [UE]", os valores de "coesão e solidariedade".