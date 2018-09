Monica Lewinsky abandona palestra após pergunta sobre Bill Clinton

Antiga estagiária da Casa Branca tornou-se polémica após caso extra-conjugal com antigo presidente dos EUA.

15:30

A antiga estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky, abandonou o palco no decorrer de uma conferência em Jerusalém, depois de lhe ser feita uma pergunta sobre Bill Clinton.

É difícil deixar de fazer a ligação entre Monica Lewinsky e o caso extra-conjugal que manteve com Bill Clinton quando ainda era presidente dos EUA, há cerca de 23 anos.

Presente na conferência sobre os perigos das redes coaiais, que decorreu em Israel, a antiga estagiária da Casa Branca abandonou o palco quando lhe foi questionado se ainda espera um pedido de desculpas por parte de Clinton. Nesse momento, Monica pediu desculpa e retirou-se por não ser capaz de responder.

Posteriormente, a norte-americana de 45 anos explicou aos fãs o que se tinha passado na palestra, onde ela era uma das oradoras.

"Depois de uma conversa sobre os pós e contras da internet, era suposto haver uma entrevista para aprofundar o conteúdo do meu discurso. Os parâmetros eram claros sobre o que iríamos discutir. (A primeira pergunta que a entrevistadora me fez já me tinha sido feita no dia anterior (…) quando ela me fez a pergunta em palco, com desrespeito total, tornou-se claro para mim as suas intenções. Fui-me embora porque actualmente é mais importante que nunca que as mulheres se defendam e não permitam que controlem a sua narrativa. A todos os que estavam a assistir à conferência, lamento a forma como terminou", pode ler-se através do tweet publicado.