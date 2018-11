Monica Lewinsky mostrou a fio dental na primeira vez que viu Bill Clinton

Antiga estagiária da Casa Branca faz novas revelações sobre o caso que quase custou o mandato ao então presidente dos EUA.

Monica Lewinsky revelou novos detalhes sobre o seu caso amoroso com o presidente Bill Clinton, quando era estagiária na Casa Branca. Um episódio que se tornou público e que quase custou a destituição do presidente democrata no seu segundo mandato, em 1998.



No documentário 'The Clinton Affair' do canal A&E!, Lewinski recorda que, no primeiro encontro com Clinton na Casa Branca, deixou à vista as cuecas de fio dental que usava. Aconteceu a 14 de novembro de 1995, quando

estagiava na sede da presidência americana, em Washington.







A estagiária de 22 anos contou ao presidente que estava apaixonada por ele e rapidamente passaram das palavras à ação, mantendo uma relação que, segundo ela, durou dois anos. O caso foi revelado por uma amiga de Lewinki e despoletou uma investigação que quase custou a presidência a Clinton, acusado de perjúrio.



A investigação contou com pormenores sórdidos, como um vestido manchado de sémen que Lewinski guardou sem lavar e que serviu de prova contra o presidente. Este começou por negar qualquer relação sexual com a estagiária, mas depois admitiu uma "relação física imprópria" e ficou célebre a tirada em que admitiu ter recebido sexo oral de Lewinski sem que considerasse que isso configurasse uma relação sexual.



No documentário, Monica, hoje com 45 anos, expressa a sua tristeza sobre a forma como caso se desenvolveu, sobretudo quando foi forçada pelo FBI a usar microfones na roupa para arranjar provas contra o presidente. Mas diz também sentir-se magoada por este nunca lhe ter pedido desculpa.