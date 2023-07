“Monstro”: Mãe é criticada por remover a laser marca de nascença de bebé na Austrália

Uma mãe optou por remover a laser a marca de nascença que cobria metade da cara do seu bebé e após ter partilhado a decisão nas redes sociais foi criticada e chamada de "monstro".

Brooke Atkins, de 33 anos e Kewene Wallace, de 27, tiveram o segundo filho, Kingsley. Após o nascimento, os pais repararam numa mancha que cobria metade da cara do bebé. A mancha conhecida por mancha 'vinho-do-porto', que por norma é inofensiva, acabou por levar ao diagnóstico de um glaucoma e síndrome de Sturge Weber, tendo em conta que também cobre os olhos do recém-nascido. As duas doenças podem causar convulsões e cegueira.

"O que acontece com as manchas é que elas são progressivas o que significa que se alteram e podem escurecer com o tempo", explicou a mãe da criança, citada pelo Daily Mail.

As manchas de 'vinho-do-porto' são causadas pelo desenvolvimento excessivo de vasos sanguíneos sob a pele. A alteração nos vasos sanguíneos é provocada por uma mutação genética que ocorre antes do nascimento da criança.

"O objetivo dos tratamentos a laser não é remover a marca de nascença, mas sim manter a pele saudável, para evitar mais danos na área", acrescentou a mãe de Kingsley que se dirigiu ao hospital Queensland Children onde lhe explicaram os detalhes da mancha e qual o tratamento possível.

Durante seis meses, a criança passou por 20 consultas com mais de dez especialistas que lhe fizeram três ressonâncias magnéticas, um ultrassom, dois testes auditivos e dois tratamentos a laser.

Após ter partilhado na rede social Tik Tok a história do bebé, alguns utilizadores acabaram por escrever insultos como "monstro".

"Essa marca de nascença mal dá para ver. O que está a fazer com ele é horrível, é mais para você do que para ele", pode ler-se nos comentários.

Contudo, algumas pessoas apoiaram a decisão de Brooke: "Você é mãe e sabe o que é melhor para ele".