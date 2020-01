Moradores alarmados com água malcheirosa no Rio de Janeiro

Milhares de habitantes do Rio de Janeiro estão assustados com a água que há duas semanas sai das torneiras das suas casas, turva, malcheirosa e com sabor insuportável. A menos de um mês do Carnaval, que atrai milhões de turistas à cidade, a situação continua a alastrar-se, mas as autoridades já prometeram que a qualidade da água será normalizada em breve.Até esta quinta-feira, a grave situação afetava 62 bairros da capital carioca e seis cidades limítrofes abastecidas pela água do Rio Guandu, em Nova Iguaçu. A água sai turva, com um forte odor a terra e sabor a barro, e apesar de a Companhia Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE), responsável pelo abastecimento, garantir que não constitui risco para a saúde, muitas pessoas que a beberam sentiram-se mal, queixando-se de vómitos e diarreia.O presidente da CEDAE, Hélio Cabral, já pediu desculpa pelos "transtornos" e avançou que a companhia ia reforçar a purificação da água com carvão aditivado e que a situação seria normalizada nos próximos dias.Ele explicou que o problema foi provocado por uma substância chamada geosmina, produzida por algas que se desenvolveram na estação de tratamento de Guandu por causa das temperaturas elevadas e da grande quantidade de esgotos que o rio recebe.