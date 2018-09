Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Água acastanhada gera queixas da população nas Caldas da Rainha

Moradores de várias freguesias do concelho denunciam problemas no abastecimento.

Por Francisco Gomes | 09:34

Os moradores de algumas freguesias das Caldas da Rainha vivem um autêntico tormento quando abrem as torneiras de casa e constatam que, com frequência, a água sai barrenta. Esta é uma situação que ocorre em vários bairros da cidade e nas freguesias de Nadadouro e Foz do Arelho.



Já foram feitas várias reclamações aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal das Caldas da Rainha (SMAS), mas o problema persiste, para desespero dos moradores, que querem tomar banho, usar a água para fazer comida ou para lavar roupa e esta surge castanha.



Os SMAS confirmam a existência de reclamações em relação ao aparecimento de água turva nas torneiras, revelando que tal se deve a "ruturas ocorridas na rede, que provocam graves perturbações na distribuição de água".



Asseguram que os técnicos e colaboradores dos SMAS "têm feito intervenções no sentido da resolução do problema" e adiantam que a água barrenta "está relacionada com a realização de manobras na rede devido à empreitada em curso para substituição de condutas, tentando os SMAS minimizar a situação com a implementação de medidas corretivas, nomeadamente com recurso da descargas/purgas na rede de distribuição".



Admitindo que a rede de abastecimento de água das Caldas da Rainha "tem já alguns anos", os SMAS adiantam que "o quadro de investimentos tem sido orientado para a substituição faseada da rede, minimizando o número de roturas".



Contudo, estas operações estão a ser demoradas e a deixar impacientes os moradores, que pedem uma rápida solução.