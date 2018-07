Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras em estradas geram o caos durante o verão no Algarve

Pavimentação de avenida e pintura de passadeiras provocam filas intermináveis.

Por Rui Pando Gomes e Carla Marques Cordeiro | 08:56

Com a abertura da época balnear e a chegada de milhares de turistas a Albufeira, as obras que estão a decorrer nas principais estradas da cidade, nos últimos dias, estão a gerar o caos no trânsito.



As intervenções estão a provocar filas intermináveis que causam o desespero de turistas, moradores e trabalhadores.



Os trabalhos estão a decorrer, neste momento, na avenida dos Descobrimentos, com pavimentação e pintura de passadeiras. A fila de trânsito estende-se por vários quilómetros devido às intervenções que envolvem máquinas e camiões.



As obras estão a condicionar o movimento de moradores e trabalhadores, além dos milhares de turistas, que utilizam esta via durante o verão para chegar às diversas praias do concelho.



Ao que o CM apurou, as obras já motivaram várias queixas na Câmara de Albufeira, apresentadas por moradores e turistas descontentes com o tempo que demoram nas filas de trânsito. Jacinto Ferreira é um deles.



Segundo referiu ao CM, a situação é "lamentável", porque "as obras que estão a ser feitas em pleno verão poderiam ser feitas noutra altura". Diz ainda que a situação é "aborrecida" porque os condutores perdem a paciência, uma vez que chegam a esperar mais de meia-hora nas filas.



Questionado pelo CM, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, garante que o pavimento da estrada estava degradado e "precisava de ser arranjado", garantindo que os problemas do trânsito serão "resolvidos rapidamente".



Por outro lado, acrescenta que "há mais alternativas a esta estrada" que podem ser usadas pelos condutores.