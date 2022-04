Morreu a menina de 11 anos que tinha sido esmagada por um carro alegórico no Rio de Janeiro

A menina de apenas 11 anos que teve as pernas esmagadas por um carro alegórico na noite de quarta-feira no Sambódromo da Avenida Sapucaí, no início dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, morreu esta sexta-feira no Hospital Sousa Aguiar, no centro daquela cidade brasileira. Raquel Antunes Leal, que também sofreu forte traumatismo toráxico e respirava por aparelhos desde o acidente, morreu depois de sucessivas hemorragias internas e paragens cardiorespiratórias.



Raquel já tinha tinha perdido a perna direita, depois de amputada pelos médicos na madrugada de quinta-feira, mas os cirurgiões conseguiram manter-lhe a esquerda e estancar as primeiras hemorragias. Não obstante o estado da menina ser considerado muito grave desde a primeira observação no Sousa Aguiar, o maior hospital público do Rio de Janeiro, havia a esperança de que conseguisse sobreviver aos ferimentos, o que, infelizmente, não se confirmou.

A menina tinha ido com a mãe para perto da área de dispersão dos gigantescos carros alegóricos das escolas de samba que desfilaram de quarta para quinta no início do Carnaval fora de época devido às restrições que havia em fevereiro devido à Covid-19, e as duas estavam a observar o desfile junto a uma rolote. Quando o primeiro carro, da Escola de Samba Em Cima da Hora, terminou o desfile e saiu para a área de dispersão, Raquel e outras crianças correram para o ver bem de perto.

A menina, em circunstâncias ainda não definidas pois as versões de testemunhas divergem, acabou por ficar prensada entre o pesado veículo e um poste de iluminação. As pernas de Raquel foram esmagadas pelo carro alegórico e a menina foi levada para o posto médico do sambódromo, que a transferiu de ambulância para o Hospital Municipal Sousa Aguiar dada a gravidade do seu estado.

No hospital, os médicos verificaram que ela também tinha sofrido traumatismos no tórax e na cabeça, e submeteram-na a várias cirurgias, tentando salvar-lhe a vida. De acordo com algumas testemunhas, Raquel subiu no carro alegórico para tirar fotos, enquanto outras dizem que não, que a menina estava no chão e foi apanhada de surpresa por uma manobra do gigantesco veículo, que a prensou contra o poste.