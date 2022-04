Brasil terá Carnaval fora de época com desfiles de escolas de samba e blocos de rua proibidos

As cidades brasileiras de São Paulo e Rio de Janeiro realizam a partir de quinta-feira um Carnaval fora de época, com os tradicionais desfiles de escolas de samba e dos blocos, que pretendem sair à rua apesar da proibição.

No Rio de Janeiro, depois de a festa ter sido cancelada em 2021, o sambódromo da Sapucaí voltará, na sexta-feira, a ser o palco dos desfiles das principais escolas de samba do país, cujos membros, com as suas fantasias e carros alegóricos, se transformaram numa das imagens mais representativas do Brasil.

O evento, que tradicionalmente acontece entre os meses de fevereiro e março, foi adiado pelas autoridades locais para abril devido à pandemia de covid-19.