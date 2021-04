Morreu Bernie Madoff. Estava a cumprir pena de prisão nos EUA por criar maior esquema de burla da História

Morreu Bernie Madoff esta quarta-feira aos 82 anos. O famoso analista e consultor financeiro norte-americano estava cumprir uma pena de 150 anos de prisão nos EUA por criar o maior esquema de burla da História (o chamado 'esquema Ponzi'), que consistia num grande esquema de pirâmide que resultou numa fraude de mais de 65 mil milhões de dólares e lesou centenas de vítimas.Madoff foi detido em 2008 pelo FBI e foi acusado de fraude fiscal, fraude financeira, branqueamento de capitais, desvio de dinheiro, formação de esquema de pirâmide, fraude de investimento, entre muitos outros crimes financeiros.Entre as vítimas de Madoff estão bancos como o Santander ou o HSBC, com perdas milionárias devido aos esquemas do consultor.Em 2010 o filho, Mark Madoff, cometeu suicídio e, em 2014, perdeu o filho mais novo, Andrew, para um cancro.Bernie Madoff voltou a dar que falar em 2017, quando terá criado outro 'esquema' na prisão de Butner, na Califórnia, onde estava a cumprir pena: alegadamente teria comprado todos os pacotes de bebida achocolatada da cadeia que depois revendeu aos reclusos a um preço superior.