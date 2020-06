Morreu Bob, o gato de rua que transformou o dono sem-abrigo num escritor 'best-seller'

Era um gato de rua e em dois tempos transformou-se num dos felinos mais icónicos e reconhecidos de todo o Mundo. Mudou a vida do dono, James Bowen, um sem-abrigo que se tornou num escritor internacionalmente famoso e com vários recordes de venda.Bob morreu esta semana aos 14 anos (idade felina), mas será sempre recordado como o gato de rua que envergava um cachecol e cuja história inspirou uma série de livros e até um filme.O comunicado da sua morte foi feito através das redes sociais de James Bowen, que adotou Bob em 2007, quando este tinha apenas um ano de vida."O Bob deu-me muito mais do que companhia. Com ele do meu lado consegui encontrar um rumo e um objetivo na vida, algo que achava já ter perdido (...) Nunca haverá um gato como ele e nunca haverá. Nunca o esquecerei", pode ler-se na publicação emotiva.James encontrou Bob numa altura em que lutava contra o vício das drogas e estava desalojado. Foi parar às ruas após um desentendimento familiar e começou a tomar heroína porque era a forma mais rápida de se aquecer nas noites frias da Inglaterra.O animal, abandonado e ferido, passou a ser o companheiro do britânico. Foi então que este se sentiu inspirado para escrever sobre o dia-a-dia e o relacionamento dos dois.O livro intitulado ‘A Minha História com Bob’ foi o resultado do empenho de James que mal sabia que estaria apenas a lançar o primeiro de muitos livros. Mais tarde, em 2016, a obra literária foi adaptado ao cinema, no qual Bob se tornou famoso.