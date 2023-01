Morreu Elena Huelva, a influencer espanhola que partilhava luta contra o cancro com 800 mil seguidores do Instagram

View this post on Instagram A post shared by ????? ?????? (@elenahuelva02)

Uma influencer espanhola, que lutava contra o cancro, morreu esta terça-feira aos 20 anos, reporta o jornal El Pais. Elena Huelva era seguida por mais de 800 mil pessoas no Instagram, rede social na qual compartilhava a luta diária contra a doença."A partir desta manhã [de terça-feira], a Elena dança e olha para ela mesma a partir da própria estrela em que se tornou. Obrigada por tudo", escreveu a família num instastorie.No mês passado, a jovem partilhou um vídeo no qual se despedia dos fãs devido ao agravamento do seu estado de saúde. O vídeo não demorou a ficar viral e receber o apoio de muitos seguidores que haviam acompanhado a jornada da influencer. Elena Huelva sofria de sarcoma de Edwig, um tipo de cancro que afeta os ossos e os pulmões.Apesar da doença, a jovem passou cerca de três anos a combatê-la de forma otimista e natural. Muitos dos fãs, que acompanharam esta luta contra o cancro, descreveram Elena como uma "vencedora" e "Lutadora".