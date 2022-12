Influencer espanhola em fase terminal de cancro faz vídeo a despedir-se dos seguidores

A criadora de conteúdos digitais espanhola Elena Huelva despediu-se dos fãs, este domingo, através de um vídeo no qual explicava que o seu estado de saúde se tinha agravado. Com 20 anos, a jovem encontra-se em fase terminal de um cancro ósseo que lhe foi diagnosticado em 2016, reporta o jornal britânico Daily Mail.Elena ganhou fama na internet por partilhar no Instagram a luta diária contra a doença. Por falar abertamente sobre o tema e ser sincera com o público, ao longo dos seis anos, a influencer conseguiu ganhar mais de 615 mil seguidores.Segundo conta no vídeo, o cancro espalhou-se pelas vias respiratórias e "as coisas não estavam a correr bem"."Aconteça o que acontecer, sei que a minha vida não foi em vão porque lutei e consegui o que queria, para trazer a consciência da doença. Quero deixar claro que já ganhei. Com todas as pessoas que todo o amor e pessoas que tenho a meu lado, ganhei", diz na despedida.