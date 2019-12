Morreu Lil Bub, a gata que sofria de nanismo e que se tornou um fenómeno da Internet

Lil Bub, a gata que sofria de nanismo e que se tornou um fenómeno da Internet, morreu no passado domingo aos oito anos de idade, na sequência d euma infeção óssea.A notícia foi confirmada pelo dono na sua página de Instagram onde somava mais de 2, 4 milhões de seguidores."É impossível colocar em palavras o efeito que a Bub teve na minha vida e na vida de milhares de animais sem teto. Querida Bub, nunca esquecerei a tua generosidade, a tua capacidade ilimitada de amor e de trazer tanta magia e alegria ao mundo", escreveu Mike Bridavsky.Lil Bub tornou-se num dos gatos mais famosos da Internet em 2012, quando tinha um ano de idade. O felino nasceu com uma condição rara de nanismo, o que fez com que ficasse do tamanho de um bebé toda a vida. Para além disso tinha aoinda um dedo extra numa das patas traseiras e apresentava uma condição óssea rara chamada osteopetrose. As suas anomalias genéticas levaram-na a ser objeto de estudo de vários cientistas.A gata foi encontrada numa ninhada selvagem em Indiana e teve a felicidade de ser rapidamente adotada. A sua fama obtida através das redes sociais Reddit e Twitter valeram-lhe idas à televisão, um livro em seu nome e o estrelato de um documentário chamado "Lil Bub & Friends", que explorava o fenómeno dos gatos virais.O seu dono fez uso da sua popularidade para arrecadar dinheiro para instituições de caridade animal. "Ela literalmente salvou milhares de vidas. Fundou o priemrio fundo nacional para animais de estimação com necessidades especiais, foi alvo de pesquisas inovadoras e ajudou a arrecadar mais de 700 mil dólares para animais com todo o tipo de carências", escreveu orgulhoso o dono.Lil Bub é o segundo gato famoso da Internet a morrer este ano. Grumpy Cat, a gata mais "mal-disposta" do Instagram , morreu em maio passado.