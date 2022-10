Morreu Loretta Lynn, a cantora country de 'Coal Miner's Daughter'

no Tennessee,

Morreu esta terça-feira, aos 90 anos de idade, a cantora Loretta Lynn, ícone da música country e autora de 'Coal Miner's Daughter'.A cantora, que era natural do estado norte-americano de Kentucky, "faleceu pacificamente esta manhã, 4 de Outubro, enquanto dormia em casa, no seu querido rancho em Hurricane Mills",de acordo com o que a família contou à ABC News.Loretta Lynn lançou, ao longo da carreira, mais de 50 álbuns, sendo o mais recente intitulado de "Still Woman Enough" e cujo lançamento data de março de 2021.Segundo o mesmo órgão de comunicação, Loretta Lynn "nunca se afastou dos temas tabu, particularmente aqueles que afetavam as mulheres, abordando questões então controversas como o divórcio e o controlo de natalidade em 'Rated X' e 'The Pill'".