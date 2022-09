Morreu o antigo apresentador Bill Turnbull, aos 66 anos

'BBC Breakfast' na BBC. Depois de deixar a BBC, em 2016, juntou-se à Classic FM, onde continuou a apresentar programas. Turnbull era muito acarainhado pelos telespectadores.



Morreu esta quarta-feira o antigo apresentador da BBC Bill Turnbull, aos 66 anos de idade, vítima de um cancro na próstata."Após uma luta desafiante contra o cancro da próstata, Bill faleceu pacificamente na sua casa, em Suffolk [Inglaterra], rodeado pela família", confirmaram os representantes do antigo apresentador.Turnbull recebeu o diagnóstico da doença em 2017, mas só no ano seguinte o tornou público, de acordo com a BBC News.Bill conduziu durante 15 anos o programa

"Bill será recordado por muitos como um notável radialista que trouxe calor e humor às casas das pessoas", disse a familia de Turnbull, acrescentando que o apresentador "foi um marido e pai maravilhoso para os seus três filhos. A sua família e amigos sentirão falta de como ele sempre os fez rir, da generosidade e amor que partilhava com aqueles que o rodeavam", acrescentaram.