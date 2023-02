Morreu o ator Jansen Panettiere

Hayden Panettiere.



O ator Jansen Panettiere morreu este domingo, 19 de fevereiro, em Nova Iorque, nos EUA. O artista norte-americano tinha 28 anos.A morte foi anunciada pelo agente de Panettiere à revista Deadline, mas as circunstâncias do óbito não foram reveladas.Panettiere nasceu a 25 de setembro de 1994 e decidiu seguir um percurso artístico a par da irmã, também atriz,começou a ganhar notoriedade após a participação em séries como "100 coisas para fazer antes do Secundário" e filmes como "O jogo perfeito" , "Amar ou não amar", entre outros. De recordar que o artista chegou a participar na série de zombies "The Walkind Dead".Para além do cinema, o ator também ficou conhecido por dar voz a personagens de filmes de animação como a Idade do Gelo.A Produtora Valhalla Entertainment já se manifestou no Twitter para prestarem a sua homenagem. "Vamos sentir a sua falta. Toda a equipa está a pensar na família Panettiere este momento", pode ler-se na publicação.