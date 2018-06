Morreu o chef de cozinha Anthony Bourdain

Apresentador tinha 61 anos. Filmou três dos seus programas televisivos em Portugal.

Anthony Bourdain, o chef, apresentador e escritor, morreu aos 61 anos. A causa avançada para a sua morte é suicídio, segundo a CNN. Foi encontrado morto em França, onde estava em filmagens para o seu programa, pelo amigo próximo Eric Ripert - também ele chef de cozinha - no seu quarto de hotel na manhã desta sexta-feira.Bourdain nasceu em Nova Iorque, no entanto viveu quase toda a sua vida em Nova Jersey, nos EUA. Em 1978 formou-se em culinária pelo Culinary Institute of America.Para além de um conceituado chef de cozinha e detentor de um império de restaurantes espalhados por várias partes do mundo, Bourdain era o protagonista do programa televisivo "Parts Unknown" da CNN, no ar desde 2013. Em cada programa, o chef viajava por várias partes do mundo e explorava a riqueza gastronómica local de cada região.A estrela televisiva esteve em Portugal pelo menos três vezes, onde provou algumas das iguarias regionais do nosso país. A sua visita mais recente terá sido no ano passado, onde Anthony Bourdain filmou um dos episódios do programa na cidade do Porto Já em 2012, a passagem foi por Lisboa, para o antecessor do programa que atualmente conduzia, "No Reservations".Consta que a primeira vez que o escritor terá estado em Porutgal terá sido na ilha de São Miguel, nos Açores, onde provou o famoso Cozido das Furnas (entre outras iguarias), aquando das filmagens para a quinta temporada do programa "No Reservations".

Anthony Bourdain - No Reservations @ Azores (S05E04) from Azores Cruise Club on Vimeo.