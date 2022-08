Morreu o estilista japonês Issey Miyake, autor das famosas camisolas de gola alta de Steve Jobs

Morreu, na sexta-feira, o estilista japonês Issey Miyake, aos 84 anos. O homem foi o autor das famosas camisolas de gola alta do fundador da Apple, Steve Jobs, de quem era amigo.De acordo com a BBC, o designer morreu vítima de um cancro no fígado. As cerimónias fúnebres já terão acontecido, avançam ainda os meios de comunicação japoneses.Issey Miyake nasceu em Hiroshima, em 1938, e tinha apenas sete anos quando a cidade foi devastada por uma bomba atómica lançada pelos EUA.Trabalhou com os estilistas Guy Laroche e Hubert de Givenchy. Já em 1970 abriu, em Tóquio, o Miyake Design Studio.