Morreu o rapper Juice WRLD aos 21 anos

Morreu este domingo aos 21 anos o rapper norte-americano Juice WRLD. Segundo o site TMZ, o músico tinha desembarcado no aeroporto de Chicago quando terá sofrido uma convulsão que se veio a revelar fatal.Jarad Higgins, conhecido como Juice WRLD no mundo do rap, viajou da Califórnia para Chicago e estava a andar no aeroporto quando sofreu o ataque.Segundo os meios internacionais, o músico estaria a sangrar da boca quando os paramédicos chegaram ao local.O seu maior 'hit' tem quase 400 milhões de visualizações no Youtube.