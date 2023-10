Morreu Richard Roundtree, o famoso detetive do filme "Shaft"

O ator norte-americano, Richard Roundtree morreu esta terça-feira aos 81 anos, em casa, em Los Angeles, nos EUA, junto da família. Patrick McMinn, representante do ator, confirmou à ABC News que a morte aconteceu "após breve batalha contra o cancro do pâncreas".

Richard Roundtree ficou conhecido depois do sucesso que teve com a interpretação do detetive John Shaft no filme 'Shaft - Máfia em Nova Iorque' de 1971, o primeiro filme de uma triologia. O ator participou nos outros dois filmes: "A Marca de Shaft", em 1972, e "Shaft em África", de 1973.







Richard Roundtree participou em 2019 no filme "O Que os Homens Querem" e, em 2022, no "Moving On.