Morreu Tom Veiga, o ator que dava vida ao papagaio "Louro José" da TV Globo

A Rede Globo de Televisão anunciou no final da tarde deste domingo, 1 de Novembro, a morte de Tom Veiga, o actor que interpretava o popular papagaio "Louro José", do programa "Mais Você", apresentado naquela emissora brasileira por Ana Maria Braga. Tom criou esse personagem há mais de 20 anos e deu-lhe tanta vida e carisma que o papagaio tornou-se um fenómeno de popularidade em todo o Brasil.



O ator foi encontrado já sem vida na casa onde residia, no bairro da Barra da TTijuca, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ao informar o óbito, a Tv Globo não avançou as causas da morte.





Tom Veiga tinha problemas cardíacos, mas não foi anunciado se essa terá sido a causa da morte. Em 2017 ele já se tinha submetido a um cateterismo, após um problema no coração.Extremamente bem humorado, divertido e falante, "Louro José" passou ao longo do tempo de um mero personagem secundário para grande estrela do programa, ao lado de Ana Maria Braga. As anedotas e comentários divertidos que fazia, a sua inesquecível risada e o fanatismo pelo seu clube do coração, o Corinthians, de São Paulo, tornaram "Louro José" querido de milhões de telespectadores, e quem conhecia o actor por trás do personagem, Tom Veiga, admirava o seu trabalho e respeitava e enaltecia o seu carácter e simpatia.