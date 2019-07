Mulher a lutar contra a menopausa com 30 anos dá à luz a dois bebés em 17 meses

Ashley Buchkoe, de 30 anos, foi diagnosticada com insuficiência ovárica prematura, uma condição que levou os seus ovários a libertar óvulos de forma irregular, ou seja, acabava por sofrer com sintomas de menopausa precoce.



A sua condição fazia com que a sua fertilidade fosse afetada. No entanto, contra todas as expectativas, Ashley deu à luz dois bebés em apenas 17 meses.



A especialista em seguros de Wisconsin, nos Estados Unidos, e o marido, de 35 anos, estavam desesperados para ter filhos, mas os médicos não acreditavam que Ashley pudesse engravidar sem recorrer a tratamentos de fertilidade cujas probabilidades de funcionarem seriam apenas de 5%.



Após gastarem mais de 11 mil euros em dois tratamentos de fertilidade que falharam, o casal tinha perdido a esperança. No entanto, nove meses após o último tratamento, a especialista em seguros acabou por engravidar naturalmente do filho Porter, atualmente com 18 meses. Seguiu-se a pequena Piper, atualmente com quatro semanas.



O casal vive agora feliz com os dois filhos e Ashley conta a sua aventura da maternidade no Youtube através da página

que gere, 'The Midwest Mom'.