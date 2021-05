Mulher abandonada no altar casa com padrinho do noivo

Maharajpur, na Índia. Um homem abandonou a noiva momentos antes da hora marcada para o casamento e esta acabou por casar com o padrinho do noivo, segundo o jornal The Tribune.Os noivos já tinham terminado a cerimónia 'jaimala', em que trocam coroas de flores, quando o homem desapareceu misteriosamente, de acordo com os relatos.Ao ver o desespero da família da noiva, um dos convidados do noivo sugeriu que a mulher casasse com outro homem presente.Após a família da noiva reunir com a família do escolhido, chegaram a um acordo e o casamento foi celebrado naquele local.