Mulher com cancro da mama avançado curada por tratamento experimental

Foram injetadas 90 mil milhões de células imunes a Judy Perkins.

Judy Perkins, uma norte-americana natural do estado da Florida que sofria de cancro da mama já numa fase bastante avançada, ficou curada através de um tratamento experimental. Foram-lhe injetadas 90 mil milhões de células imunes no corpo.



Os médicos tinham dado apenas três meses de vida a Judy que não quis, contudo, esperar pelo desfecho trágico sem dar luta. Agora, dois anos depois do terrível diagnóstico, a norte-americana está potencialmente livre da doença.



"Após uma semana [da terapia], comecei a sentir algo. Tinha um tumor que comecei a sentir a encolher", revela a mulher à BBC.



Judy, de 49 anos, tinha tumores do tamanho de bolas de ténis no fígado e outros menores espalhados pelo corpo. Ao submeter-se à terapia, no US National Cancer Institute, salvou-se.



A terapia ainda é experimental mas abre portas para um tratamento de casos semelhantes ao de Judy Perkins.