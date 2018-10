Mulher de 40 anos não consegue fazer sexo desde a segunda gravidez

Experiência pós-parto fez com que mulher não tolere a penetração.

11:01

Uma mulher de 40 anos não consegue fazer sexo com penetração desde a segunda gravidez.

A mulher teve o primeiro filho em 2015 e o segundo no inicio deste ano. Das duas vezes em que a mulher esteve grávida, o períneo rasgou, sendo reposto, segundo avança ao jornal Metro Times.

"Não tenho conseguido fazer sexo com penetração desde que tive o meu segundo filho. O meu ginecologista diz que devo estar mais apertada devido à forma como a costura foi feita. Esta situação custa-me bastante porque eu e o meu marido somos muito ativos", afirmou a mulher, de forma anónima, num fórum dedicado a este tipo de situações matrimoniais, no site do jornal.

"Tenho procurado vários brinquedos sexuais para me ajudar neste processo, mas o que preciso mesmo é de estar mais próxima do meu marido", disse.

A fisioterapeuta da zona pélvica do Centro de Saúde e Reabilitação, Rachel Gelman, avança que esta situação é mais comum do que o que a maioria das pessoas pensa.

"O parto é sempre uma experiência dolorosa. O trabalho de parto pode ter um impacto significativo nos músculos pélvicos, que pode ser a causa de vários problemas. A dor durante o sexo é um deles", avançou a especialista.

"Nestes casos há determinados cremes que podem ser utilizados localmente, assim como a prática de determinados exercícios. Em casa, pode fazer alongamentos e técnicas de relaxamento, assim como introduzir objetos dilatadores específicos", rematou.