Mulher decapita amante durante o sexo e atira cabeça para balde

Uma mulher foi detida por suspeitas de homicídio em Green Bay, Wisconsin, EUA, depois de a polícia ter encontrado um corpo mutilado na cave de casa da suspeita de 24 anos, Taylor Schabusiness.

Segundo os documentos judiciais, citados pelo Daily Star, as autoridades dirigiram-se à habitação de Taylor depois de a mulher, em prisão domiciliária por uma série de crimes relacionados com posse e tráfico de droga, ter removido a pulseira eletrónica. O que encontraram foi um verdadeiro cenário de horror "grotesco": encontraram a cabeça de um homem dentro de um balde.

A jovem confessou à polícia que ela e a vítima, Shad Thyrion, tinham estado a consumir drogas, e que depois tiveram relações sexuais, altura em que o homem terá morrido asfixiado. A polícia acredita que a mulher estrangulou o amante até à morte.

Depois, Taylor continuou a fazer sexo com o cadáver, desmembrou-o e espalhou várias partes do corpo pela casa e até no próprio carro. No final, atirou a cabeça da vítima para um balde.

"A suspeita comentou que [após o consumo de drogas] sentiu-se paranoica e com preguiça", adianta a polícia local.

A mulher está acusada de homicídio qualificado, profanação de cadáver e agressão. Com um historial de problemas psiquiátricos, Taylor foi sujeita a duas avaliações médicas, que decidiram que a homicida tem capacidades para responder pelos crimes em tribunal.

"Ela foi hospitalizada várias vezes, tem um diagnóstico antigo de distúrbio bipolar e crises psicóticas. Estou surpreendido com a decisão de a terem declarado capaz de responder perante um juiz", lamentou o advogado de defesa.