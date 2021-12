Quando esta quarta-feira, à hora de almoço, as guardas da cadeia feminina de Tires não viram Maria Malveiro no refeitório para almoçar, foram à camarata da jovem, de 21 anos, ver o que se passava. A homicida, a cumprir a pena máxima pelo homicídio e desmembramento do cadáver de Diogo Gonçalves, da mesma idade, estava pendurada por lençol nas grades da janela da cela.