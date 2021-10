Mulher detida em Portugal após fuga à justiça é extraditada para o Brasil

Uma foragida da justiça brasileira, que tinha sido detida em Lisboa em agosto passado, numa operação que contou com a colaboração da Polícia Judiciária portuguesa, foi extraditada para o Brasil, anunciaram na quinta-feira fontes policiais.

De acordo com a Polícia Federal (PF) do Brasil, a mulher, de 36 anos, natural de Recife, e que estava foragida da Justiça estadual de Pernambuco, regressou na quarta-feira ao seu país de origem, tendo sido conduzida para o sistema penitenciário feminino.

"A presa desembarcou no Aeroporto Internacional dos Guararapes (Pernambuco) e foi conduzida para o sistema penitenciário feminino, onde está à disposição da Justiça Estadual pernambucana. A extradição deu-se após tratativas [acordos] diplomáticas entre o Brasil e autoridades portuguesas", indicou a PF em comunicado.



A denúncia do Ministério Público brasileiro ocorreu em julho de 2016 e a prisão preventiva da mulher foi decretada em outubro de 2019.





A cidadã brasileira tinha então deixado o Brasil em 2019 com destino a Lisboa, não existindo registos de seu regresso ao país sul-americano."Após ser decretada a sua prisão preventiva, a Justiça Estadual determinou a inclusão do seu nome na difusão vermelha com vista à realização da sua captura. A inclusão do seu nome foi feita em julho de 2021 e em 03/08/2021 polícias federais, em parceira com polícias portugueses, conseguiram localizá-la e realizar sua prisão", acrescentou a corporação brasileira.Os crimes investigados neste caso são furto qualificado com abuso de confiança e emissão de título de crédito simulado, cujas penas variam entre quatro e 12 anos de prisão.