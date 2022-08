Mulher detida por manter relações sexuais com o cão durante oito anos

Christina Calello, uma mulher natural da Flórida, nos EUA, foi esta terça-feira detida por ter mantido relações sexuais com o seu cão durante oito anos, enquanto o ex-namorado filmava os momentos.O relatório da detenção, partilhado pelo Gabinete do Xerife do Condado de Pinellas, revela que a mulher envolveu-se "voluntariamente" com o animal "várias vezes ao longo de quase oito anos".O ex-namorado da mulher, Geoffrey Springer, de 39 anos, também foi preso depois de ter guardado os registos numa pen drive. De acordo com o jornal Daily Mail, o homem já foi libertado.O cão foi retirado ao ex-casal e levado para um hospital de animais de estimação, para efetuar exames de rotina. A raça do animal não foi revelada, mas a polícia adiantou que este não sofreu lesões visíveis.