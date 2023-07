Mulher morta à facada por funcionária de padaria após reclamar da qualidade do pão nas redes sociais

Uma mulher de 42 anos que trabalhava numa padaria em Betim, no Brasil, foi detida após matar uma cliente do estabelecimento. Segundo a CNN Brasil, a confusão começou depois de Ana Amaral, de 34 anos, ter feito uma publicação no Facebook onde reclamou de qualidade do pão da padaria onde Patrícia Ferreira, de 42 anos, trabalhava.Ana Amaral foi esfaqueada na noite deste sábado, 22 de julho, quando estava num convívio num bar. Patrícia disferiu golpes nos braços, num dos punhos, no ombro e no tórax de Ana, que foi socorrida pela irmã e, posteriormente, transportada para a Unidade Básica de Saúde de Betim, onde acabou por morrer.Patrícia confirmou o crime, após abordagem da polícia, e disse que passou andar com uma faca na cintura depois da confusão entre as duas nas redes sociais.

A12 de julho, Ana Amaral fez uma publicação no Facebook onde mostrava pontos pretos nos pães do estabelecimento, afirmando que estes tinham carrapatos e sujidade. Patrícia negou as acusações.



A Polícia Cívil brasileira informou que a detida foi levada para o sistema prisional, onde vai permanecer à disposição da justiça.