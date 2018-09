Mulher não consegue correr devido ao peso dos glúteos

Natasha Crown ambiciona ter o maior rabo do mundo.

15:31

Uma mulher sueca, cujo objetivo é ter o maior rabo do mundo, não consegue correr devido ao peso do mesmo."Eu não posso correr porque é muito pesado. Não consigo dormir de costas porque é demasiado redondo", explicou ela.Natasha Crown, de 24 anos, tem recorrido a uma técnica desenvolvida por cirurgiões nos EUA, cujo nome é Brazilian Butt Lift, para aumentar o rabo e afirma não estar preocupada com os riscos. O procedimento implica transferir gordura corporal para aquela área.Já a família está com receio do que estes procedimentos possam fazer à saúde da jovem."Eles [família] acham que eu vou morrer porque estou a ganhar muito peso e acham que não é saudável. Eu sinto-me saudável", revela a jovem.Para conseguir realizar este procedimento, a jovem tem de engordar cerca de 20 a 25 quilos dois meses antes da cirurgia o que implica que ingira alimentos ricos em hidratos de carbono como hambúrgueres, massas ou pizzas.Atualmente Natasha tem 210 centímetros de rabo e quer chegar aos 228.