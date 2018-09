Mulher obrigada a cancelar viagem a Nova Iorque depois de dizer que era terrorista

Incidente aconteceu depois da jovem preencher um formulário sobre a sua entrada no país.

Uma mulher de nacionalidade escocesa viu ser cancelada a sua viagem a Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, depois de ter afirmado de forma acidental que estaria envolvida em ataques terroristas.

Mandie Stevenson, de 28 anos, foi obrigada a cancelar as férias de sonho no momento em que estava a preencher o formulário online para viajar para os Estados Unidos da América, quando respondeu ‘sim’ à pergunta "já esteve envolvido(a) em alguma atividade terrorista?", segundo avançou o jornal The Sun.

Mandie e o seu namorado, Ross Malcolm, só perceberam que a jovem tinha feito aquele erro no momento em que a aplicação que utilizavam rejeitou a inscrição de ambos, levando a que o casal tivesse de adiar a viagem.

O casal terá programado esta viagem depois de saber que Mandie sofria de cancro na mama, em 2016.



Recorde-se que as viagens internacionais com destino a Nova Iorque viram a sua segurança ser reforçada desde o atentado terrorista de 11 de Setembro de 2001.