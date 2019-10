Mulher que caiu de varanda a praticar ioga partiu 110 ossos: "Os médicos estão chocados"

Uma jovem de 23 anos que caiu de uma varanda em San Pedro, no México, depois de praticar ioga numa varanda, partiu 110 ossos e passou 11 horas no bloco operatório. Agora, cerca de dois meses depois, diz estar a recuperar "rapidamente".Segundo avança a Fox News, a mulher, Alex Terrazas, foi fotografada a praticar ioga pendurada de cabeça para baixo, com os joelhos dobrados. Ao perder o equilíbrio, a vítima acabou por cair.Apesar dos ferimentos graves que sofreu, várias melhorias na sua saúde foram registadas."Quero agradecer muito às pessoas, pelas boas vibrações. Até os médicos estão chocados e não acreditam o que meu corpo está a reagir tão bem", confessou a mulher, segundo uma agência noticiosa mexicana.A vítima fez recentemente uma cirurgia a um dos cotovelos para ajudar na mobilidade das mãos e dos braços. Está também a receber tratamento de fisioterapia de forma diária.