Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher que levou facadas na barriga quando estava grávida dá à luz o segundo filho

Mãe de 36 anos foi alertada do facto de a segunda gravidez lhe poder causar a morte, mas ainda assim, seguiu em frente.

10:42

Lauren Oliver foi apelidada de "mãe-milagre" após ter levado cinco facadas na barriga quando estava grávida, e mesmo assim, ter dado à luz a sua filha, Ruby, de nove anos. A mulher foi atacada pelo ex-companheiro, pai da bebé que transportava no útero, mas ainda assim, os ferimentos não impediram que a menina nascesse saudável, algo que os médicos consideravam quase impossível.



A britânica voltou agora a desafiar a morte: decidiu ter o seu segundo filho, mesmo alertada para o facto de a gravidez lhe poder provocar a morte.



Lauren voltou a encontrar o amor junto de Mattew Glew e pôs o pesadelo do ex-namorado para trás das costas. "Nunca pensei conseguir confiar noutro homem e muito menos ter outro bebé. Os médicos disseram que a minha cicatriz podia romper e que isso podia provocar um sangramento até à morte. Mas eu decidi arriscar e aqui estamos nós, sãos e salvos", cona ao jornal The Mirror.



A mulher estava grávida de seis meses quando foi agredida pelo atual companheiro, quando lhe comunicou a sua decisão de não querer abortar. O homem enfrenta agora uma pena de prisão.



Anos mais tarde, Lauren e a filha, Ruby, voltaram a encontrar uma família junto de Mattew. O casal está prestes a dar o nó, agora que a família cresceu com o pequeno Carter, de apenas três meses.