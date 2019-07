Mulher que teve um filho aos 50 anos diz-se farta que achem que é avó do menino

Dawn Pullen-Lee, de 52 anos, é uma mãe como outra qualquer, orgulhosa do seu filho Llywelyn. No entanto, a idade com que foi mãe faz com que muitas das vezes Dawn, de Treharris, do País de Gales, seja confundida com a avó do menino, coisa que a deixa muito desagradada.



O processo até engravidar foi moroso e difícil. Esta mulher passou por três tratamentos de fertilização in vitro, gastou as poupanças de vida para pagar os tratamentos caros e teve de usar os óvulos da mulher de 36 anos, pois os seus, devido à idade, já não eram suficientemente bons.







"As pessoas na rua olham para mim às vezes e perguntam 'você é a avó?'", conta a mulher.



A decisão de querer ser mãe pela primeira vez chegou tarde, em 2013, após conhecer Rebecca.



"Depois do meu primeiro tratamento, disseram-me que eu tinha menos de 40% de hipóteses de engravidar por causa da minha idade. Eu era a mãe mais velha do hospital. Os médicos estavam preocupados porque havia um risco maior de o bebé ter Síndrome de Down", conta Pullen-Lee.



"Obtivémos 30 óvulos da minha mulher que foram fertilizados no laboratório e à terceira tentativa funcionou", revela.



Dawn diz que se sente muito sortuda por ter conseguido engravidar na idade dela.