Mulher salva homem em cadeira de rodas desgovernada e evita acidente com criança. Veja o momento

A reação rápida de uma mulher salvou a vida de um homem idoso em cadeira de rodas que, acidentalmente, desceu por uma escada rolante.



No vídeo, o homem pode ser visto a descer na escada rolante e quando uma mulher, que estava perto, o ouviu gritar correu imediatamente para impedir que algo mais grave acontecesse e que o homem fosse lançado da cadeira de rodas.







"Não me importava se me magoasse, só queria salvá-los", disse a mulher ao jornal South China Morning Post.

O homem não sofreu quaisquer tipo de ferimentos, avança o Time Now News.

Quando o vídeo começou a circular nas redes sociais, muitos foram os elogios deixados à mulher.

Veja o momento:

An elderly man on a wheelchair accidentally rolled down the escalator. This woman puts her body on the line to save him. pic.twitter.com/3JkAK8BfHE