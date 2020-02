Mulher transgénero morta a tiro por usar casa de banho das mulheres no McDonald's

Neulisa Luciano Ruiz , uma mulher transgénero, foi morta a tiro horas após ter sido alvo de uma queixa na polícia por estar a usar a casa de banho das mulheres, num restaurante da cadeia McDonald's, em Porto Rico.Imagens de videovigilância do restaurante mostram pelo menos dois homens a ridicularizar e a ameaçar uma pessoa que se acredita ser a vítima, que levam as autoridades a acreditar que este acontecimento poderá estar na origem do crime. "Podes apostar que eu vou matá-lo", pode ouvir-se na gravação. A polícia está a investigar o caso.Nas redes sociais surgiu uma onda de indignação perante a morte trágica da mulher transgénero, que era conhecida como Alexa.