Mulher viaja com cisne mais de 30 quilómetros para lhe salvar a vida

Uma mulher salvou um cisne ferido em Nova Iorque tendo, para isso, feito uma viagem de 37 quilómetros entre bicicleta, carro e metro.

Ariel Cordova-Rojas estava a andar de bicicleta num refúgio de vida selvagem, em Nova Iorque, quando se apercebeu da presença de um cisne ferido, que estava sozinho na relva.







A mulher, que trabalhava num centro de reabilitação animal, pegou então no animal e envolveu-o no casaco. Como o posto da guarda do parque e o hospital animal mais próximo estavam fechados, Ariel resolveu deslocar-se a um mais longe.



Com o animal, foi de boleia de carro até à estação de comboios para se dirigir a Brooklyn. A ave tinha vestígios de chumbo no organismo, o que Ariel disse ser comum nas aves aquáticas daquele Estado norte-americano.

Para a mulher, que completava 30 anos no dia em que resgatou o animal, o desfecho foi um bom presente de aniversário. O cisne está a recuperar.