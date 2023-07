Mulher viaja para a Turquia para fazer cirurgia e acaba alimentada a tubo para o resto da vida

Uma mulher que viajou de Manchester, em Inglaterra, para a Turquia a fim de realizar uma operação, terá de ser alimentada através de um tubo para o resto da vida.Em vez de lhe remover 75% do estômago, um cirurgião turco removeu-lhe 92%, obrigando a mulher a ficar internada nos cuidados intensivos quando regressou a Manchester. Louise Bradley escolheu o médico por considerá-lo "adorável", segundo explicou em declarações ao portal Manchester Evening News."Falei inclusivamente com alguns dos seus pacientes por telefone e eles garantiram-me que a cirurgia correu bem", acrescentou.A mulher pagou 2000 libras (o equivalente a mais de 2300 euros) pela cirurgia, por estar convencida de que era a única opção que tinha para resolver um problema gástrico que a limitava no dia a dia, mas vem agora a público apelar a que as pessoas "não corram este tipo de risco"."O meu conselho a qualquer pessoa a pensar fazer uma cirurgia no estrangeiro é: não o façam", frisou Louise Bradley.