Mulher vítima de violação é novamente abusada por polícia a quem apresentou queixa

Uma mulher de 35 anos, que tinha sido violada por um grupo de cinco homens, terá sido novamente violada por um inspetor da polícia quando se dirigiu a um posto para apresentar queixa na Índia no passado dia 30 de novembro, segundo o jornal britânico Daily Star.

A mulher, que falou das acusações na véspera de Natal, estaria a caminhar numa estrada quando um carro, onde seguiam cinco homens, terá parado e arrastado a mulher para um campo, onde a violaram. O grupo escapou logo de seguida.

Segundo a vítima, um inspetor tê-la-á levado para um quarto da esquadra da polícia da cidade indiana de Jalalabad, onde abusou sexualmente dela.

De acordo com o jornal indiano The Times of India, o caso está a ser investigado.