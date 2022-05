Mulheres de soldados retidos em Azovstal pedem ajuda ao Papa Francisco

As mulheres de dois dos últimos combatentes ucranianos do Batalhão de Azov encontraram-se com o Papa Francisco, na praça de S. Pedro, no Vaticano, e pediram-lhe ajuda para que o Chefe da Igreja Católica salva-se os seus maridos.

Kateryna Prokopenko, 27 anos, e Yuliya Fedosiuk, 29, pediram a Francisco que "não os deixe morrer" e afirmaram que o Papa é a sua "última esperança".

Segundo o Daily Mail, pediram ainda que Sumo Pontífice falasse diretamente com Vladimir Putin, presidente russo, para que este liberte os homens do complexo de Azovstal, em Mariupol.

O Papa Francisco, que tem tido alguns problemas no joelho, levantou-se para cumprimentar as mulheres, ao contrário do que fez com os restantes na cerimónia. No fim do encontro, segurou as mãos das jovens, enquanto choravam, e garantiu que rezaria pelos seus maridos.