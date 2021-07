Abi Roberts, Bekah King e Morgan Tabor têm muitas coisas em comum. Mas o que não sabiam é que também namoravam com o mesmo homem, ao mesmo tempo.As três decidiram acabar a relação com o namorado traidor, pouparam dinheiro e compraram um autocarro antigo. Após dois meses a renovar o veículo, estava pronto para uma aventura, contaram à CNN.As jovens descobriram que estavam numa relação com o mesmo homem quando Morgan fez uma pesquisa nas redes sociais, em dezembro de 2020, e encontrou fotografias do parceiro com outra mulher. Todas ficaram devastadas quando perceberam que estavam a ser enganadas.Após confrontarem o namorado, este deu várias desculpas e explicações, incluindo dizer que era aceitável ter relações com mulheres diferentes ao mesmo tempo. As três terminaram o namoro com o jovem em simultâneo.Hoje em dia, o trio já nem pensa no ex. "Não falamos sobre ele. Não faz parte da nossa vida. (...) Já seguimos em frente para o próximo capítulo das nossas vidas. Agora é tudo sobre a nossa aventura", revelou Morgan Tabor.A road trip começou em Idaho, passaram por Wyoming, no Yellowstone e encontram-se em Montana.As três jovens trabalham remotamente para pagar a viagem sem ajuda dos pais. Deveriam voltar a casa em novembro, mas estão a ponderar formas de ficar mais tempo na estrada de forma sustentável.